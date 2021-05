Amici, la Cuccarini parla di Tancredi dopo le polemiche per Arisa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorella Cuccarini si confessa su Tancredi dopo le polemiche per Arisa. Negli ultimi giorni il cantante di Amici 2021 è finito al centro dei gossip per via di un dettaglio che è stato notato dai fan. L’artista non segue Arisa, sua coach nel programma, su Instagram. Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma molti sono convinti che possa essere legata all’eliminazione di Tancredi dalla trasmissione. Il cantante infatti ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi nella semifinale a pochi passi dalla vittoria e dopo una serie di esibizioni strepitose. Nel corso della puntata Tancredi ha aperto il suo cuore, raccontando anche il rapporto con i genitori e in particolare con il padre. Il cantante di Amici ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorellasi confessa suleper. Negli ultimi giorni il cantante di2021 è finito al centro dei gossip per via di un dettaglio che è stato notato dai fan. L’artista non segue, sua coach nel programma, su Instagram. Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma molti sono convinti che possa essere legata all’eliminazione didalla trasmissione. Il cantante infatti ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi nella semifinale a pochi passi dalla vittoria euna serie di esibizioni strepitose. Nel corso della puntataha aperto il suo cuore, raccontando anche il rapporto con i genitori e in particolare con il padre. Il cantante di...

