Alan Wake 2 sembra avvicinarsi! Remedy potrebbe annunciarlo all'E3 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alan Wake 2 rimane potenzialmente in sviluppo e potrebbe essere annunciato all'Electronic Entertainment Expo (E3) nei prossimi mesi. Durante un nuovo episodio del podcast di The Game Mess Show, il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb ha dichiarato di aver sentito che Remedy Entertainment sta lavorando attivamente su Alan Wake 2 e il sequel potrebbe essere annunciato all'imminente E3 digitale del 2021. Grubb ha parlato di Alan Wake 2 anche in precedenza. L'unica differenza ora è che all'epoca ha menzionato Remedy Entertainment come sviluppatore e Epic Games come publisher per il sequel. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)2 rimane potenzialmente in sviluppo eessere annunciato all'Electronic Entertainment Expo (E3) nei prossimi mesi. Durante un nuovo episodio del podcast di The Game Mess Show, il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb ha dichiarato di aver sentito cheEntertainment sta lavorando attivamente su2 e il sequelessere annunciato all'imminente E3 digitale del. Grubb ha parlato di2 anche in precedenza. L'unica differenza ora è che all'epoca ha menzionatoEntertainment come sviluppatore e Epic Games come publisher per il sequel. Leggi altro...

Advertising

Nicco2D : Giocare a Genshin Impact con Phantasy Star online sulla piazza sarebbe da malati di mente. Alan Wake ci spero ma ho… - 24h_Tecnologia : GeForce Now, in arrivo 61 giochi di cui 17 già disponibili: Tra le 'new entry', segnaliamo il debutto di Alan Wake… -