Acea | Gola | in 2020 scendono perdite idriche a Roma | da 43 | 2% a 29 | 5%

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Le perdite idriche nella città di Roma sono scese dal 43,2% al 29,5% nel 2020, sotto la media nazionale che si attesta al 42%. E' il frutto di tutti gli investimenti realizzati sia nell'attività di ricerca e di riduzione delle perdite che nella gestione del servizio. Siamo ora a Roma al top tra le grandi città per quanto riguarda la riduzione delle quantità delle perdite idriche". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola commentando nel corso di una conference call i risultati della primo trimestre alla comunità finanziaria.

