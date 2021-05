Xbox e Bethesda avrebbero pronto un grande evento estivo in comune (Di martedì 11 maggio 2021) In seguito all'acquisto di Zenimax da parte di Microsoft, sia Bethesda che gli altri studi che facevano parte del conglomerato sono entrati a far parte di Xbox Game Studios. Tuttavia, è stato precedentemente annunciato che Bethesda avrebbe avuto il proprio evento all'E3, in cui rivelerà informazioni sui suoi titoli in arrivo. Tuttavia, il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb attraverso il suo podcast afferma che sia Xbox che Bethesda parteciperanno ad uno showcase estivo insieme, creando così un "grande spettacolo". "In passato ho parlato di Xbox e Bethesda e di come il loro showcase all'E3 sarà un po' separato, ma sotto lo stesso ombrello, e penso che nelle ultime settimane abbiano deciso di renderlo ancora più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) In seguito all'acquisto di Zenimax da parte di Microsoft, siache gli altri studi che facevano parte del conglomerato sono entrati a far parte diGame Studios. Tuttavia, è stato precedentemente annunciato cheavrebbe avuto il proprioall'E3, in cui rivelerà informazioni sui suoi titoli in arrivo. Tuttavia, il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb attraverso il suo podcast afferma che siacheparteciperanno ad uno showcaseinsieme, creando così un "spettacolo". "In passato ho parlato die di come il loro showcase all'E3 sarà un po' separato, ma sotto lo stesso ombrello, e penso che nelle ultime settimane abbiano deciso di renderlo ancora più ...

