Vaccini Massa: sono quattro, non sei, le dosi iniettate per sbaglio alla ragazza (Di martedì 11 maggio 2021) sono 4 non 6 le dosi di vaccino Pfizer - Biontech somministrate domenica mattina al Noa di Massa a una giovane tirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno ... Leggi su lanazione (Di martedì 11 maggio 2021)4 non 6 ledi vaccino Pfizer - Biontech somministrate domenica mattina al Noa dia una giovane tirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - GrPuffo : @Rastt1 Per quelle vaccinate sarà meno pericoloso ma non a zero rischi, se non ti vaccini puoi prenderlo più facilm… - magicaGrmente22 : La sai l'ultima. Vaccini Massa: sono quattro, non sei, le dosi iniettate per sbaglio alla ragazza - Cronaca - La7tv : #la7retweet Massa Carrara, sono 4 le dosi di vaccino Pfizer iniettate per sbaglio alla studentessa 23enne. La versi… - qn_lanazione : Vaccini Massa: sono quattro, non sei, le dosi iniettate per sbaglio alla ragazza -