Uomini e Donne, Vanessa Spoto: chi è la scelta di Massimiliano Mollicone (Di martedì 11 maggio 2021) In onda su Canale 5 un'altra puntata del dating show . (Instagram)Alla fine anche Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: in base alle indiscrezioni che arrivano dalle registrazioni dello scorso 8 maggio e in onda oggi, Eugenia Rigotti sarebbe stata scartata. La scelta del tronista è invece ricaduta su Vanessa Spoto, nata a Prato nel 2002 e residente nel paese di Montemurlo. Ti potrebbe interessare anche —> Uomini e Donne: chi è la corteggiatrice Eugenia Rigotti Scopriamo qualcosa in più di questa ragazza, che pur avendo un profilo Instagram non è molto attiva sui social o quantomeno non li aggiorna spesso. Sappiamo ad esempio che la giovane corteggiatrice ha frequentato ...

