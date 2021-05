Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta la corteggiatrice: “Fai la ventenne” (Di martedì 11 maggio 2021) Maria De Filippi, nell’appuntamento di Uomini e Donne dell’11 maggio, ha bacchettato un po’ una delle corteggiatrici di Massimiliano. Ecco perchè. Martedì 11 maggio è andata in onda su Canale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021)De, nell’appuntamento didell’11 maggio, hato un po’ una delle corteggiatrici di Massimiliano. Ecco perchè. Martedì 11 maggio è andata in onda su Canale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - PeriEda1 : RT @matteogalass: Non sono anche loro donne, uomini e bambini? Poniamo fine alle sofferenze dei palestinesi, oppressi da un regime per trop… - tribaleagle86 : @Silver72725560 Ergo Qui quella che tratta a pesci in faccia ad Andrea è la Lodo Purtroppo bastano le lacrime da c… -