Uno studio italiano conferma: dopo l’infezione gli anticorpi persistono nel sangue almeno 8 mesi (Di martedì 11 maggio 2021) Uno studio italiano conferma e rassicura: dopo l’infezione gli anticorpi che immunizzano dal virus durano almeno 8 mesi. Una dato confortante che arriva da una ricerca condotta dall‘Irccs San Raffaele di Milano in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità. E che, nel dettaglio, rivela: «Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-CoV-2 persistono nel sangue per almeno otto mesi dopo l’infezione». Di più. Secondo la ricerca tutta made in Italy, «gli anticorpi neutralizzanti persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Unoe rassicura:gliche immunizzano dal virus durano. Una dato confortante che arriva da una ricerca condotta dall‘Irccs San Raffaele di Milano in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità. E che, nel dettaglio, rivela: «Glineutralizzanti contro Sars-CoV-2nelperotto». Di più. Secondo la ricerca tutta made in Italy, «glineutralizzantinei pazienti fino adottola diagnosi di ...

