Uniti da Conte ma divisi dal ponte. L’assemblea dei Cinque Stelle finisce con i litigi in chat (Di martedì 11 maggio 2021) «La posizione sul “no” alla Tav nasce e cresce in Piemonte, l’abbiamo seguita fino alla disfatta perché voi volevate così». «Francesco, ma che ca**o dici, è una delle primissime battaglie di Beppe». Non è il botta e risposta di un talk show, non sono le dichiarazioni di esponenti di due partiti diversi. Il primo messaggio è firmato Francesco D’Uva, deputato siciliano del Movimento 5 Stelle, che con i suoi corregionali si dice possibilista sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – quello stesso tratto di mare che Beppe Grillo attraversò a nuoto per evidenziare l’inutilità della grande opera -, il secondo è del senatore piemontese Alberto Airola. L’occasione di scontro è la chat di Zoom, piattaforma di videoconferenze usata dai grillini per riunirsi ai tempi del Covid. «Sbattiamo fuori chi dice caz***e ed è pure al ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) «La posizione sul “no” alla Tav nasce e cresce in Piemonte, l’abbiamo seguita fino alla disfatta perché voi volevate così». «Francesco, ma che ca**o dici, è una delle primissime battaglie di Beppe». Non è il botta e risposta di un talk show, non sono le dichiarazioni di esponenti di due partiti diversi. Il primo messaggio è firmato Francesco D’Uva, deputato siciliano del Movimento 5, che con i suoi corregionali si dice possibilista sulla realizzazione delsullo Stretto di Messina – quello stesso tratto di mare che Beppe Grillo attraversò a nuoto per evidenziare l’inutilità della grande opera -, il secondo è del senatore piemontese Alberto Airola. L’occasione di scontro è ladi Zoom, piattaforma di videoconferenze usata dai grillini per riunirsi ai tempi del Covid. «Sbattiamo fuori chi dice caz***e ed è pure al ...

Advertising

borrillo62 : RT @ilsussidiario: Lo sfacelo del #M5S: da una parte #Casaleggio Jr non vuole rinunciare a tutti i soldi che ci guadagnava, dall’altra #Con… - ilsussidiario : Lo sfacelo del #M5S: da una parte #Casaleggio Jr non vuole rinunciare a tutti i soldi che ci guadagnava, dall’altra… - bezzifer : Lo sfacelo del Movimento 5 Stelle: da una parte Casaleggio Jr non vuole rinunciare a tutti i soldi che ci guadagnav… - AttilaAzureRive : RT @fabio_sona: @lageloni I cialtroni sono le vedovelle/i di #conte e #arcuri. Che discettino di primule, di 'uniti ci riabbracceremo...',… - fabio_sona : @lageloni I cialtroni sono le vedovelle/i di #conte e #arcuri. Che discettino di primule, di 'uniti ci riabbraccere… -