Unione Inquilini | dopo sgombero via Costi anche censimento

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Questa mattina un ingente dispiegamento di forze dell’ordine e’ entrato nei cancelli dell’occupazione di Valle Fiorita nel XIII Municipio per effettuare ildelle famiglie. Un atto di una violenza indiscriminato tenendo conto che nell’occupazione vivono famiglie, bambini e persone con disabilita’ il cuideve essere effettuato con i servizi sociali come di prassi. L’occupazione infatti rientra nella famigerata lista degli sgomberi stilata dalla prefettura. Silvia Paoluzzi segretaria: “Ci chiediamo se nella citta’ di Roma, con la crisi sanitaria ancora in corso, con la precarieta’ abitativa aumentata esponenzialmente con la crisi economica e con gli sfratti alle porte gli sgomberi delle occupazioni siano una priorita’. Le occupazioni rappresentano nella capitale un ...