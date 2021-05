Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 17 | 10

(Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Rino esteri in apertura continua senza pausa lo scontro tra Israele e la striscia di Gaza almeno a 250 i razzi lanciati e l’enclave peritonite verso lo stato ebraico che hanno raggiunto oggi un paese a 40 km a nord di Gaza dove la popolazione ha avuto ordine di entrare nelle stanze protette Israele ha risposto con attacchi su 140 obiettivi di cui sono morte almeno 24 persone tra cui 9 minorenni e due comandanti della CISL amica secondo fonti palestinesi Israele parla dell’uccisione di 15 miliziani di hamas un arabo è morto in disordini adesso di Tel Aviv e almeno sei israeliani feriti L’Unione Europea chiede lo stop immediato dei silenzi ma Israele rilancia l’operazione proseguirà ancora per giorni di chiamate i riservisti per fare fronte agli estesi disordine località arabe ...

fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni - pomeriggio5 : A tra poco con tutti gli aggiornamenti sul caso #DenisePipitone e le ultime notizie di cronaca a #Pomeriggio5 - tempostretto : Un nuovo articolo: (Vittorio Bruno designato commissario reggino di Idm) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ult… - CsvMarche : La #pandemia nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Una conversazione online sulla condizione delle persone ma…

Sono ore di tesione tra Israele e gruppi armati palestinesi . Tutto è nato lunedì quando si è riacceso il conflitto dopo gli scontri tra la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a ...La Food and Drug Administration ha dato l'ok al vaccino Pfizer e BioNtech negli Usa per la fascia d'età 12 - 15 anni . Lo scrive su twitter, come riporta Adnkronos, il Washington post. Il via libera ...La Global Minimum Tax proposta dagli Stati Uniti accende il dibattito sulla tassazione dei più ricchi del mondo. L’amministrazione americana però non sembra essere disposta ad abbandonare il progetto ...(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Bill Gates da giovane era un "donnaiolo" , anche dopo aver incontrato Melinda. Dopo le notizie secondo cui quest'ultima avrebbe contattato gli avvocati divorzisti già nel 2 ...