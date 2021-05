Telegram non poteva agire prima sul giovane che diffondeva messaggi d’odio prima della strage di Kazan? (Di martedì 11 maggio 2021) Un canale Telegram aperto qualche giorno fa. Sarebbe questa una pista molto concreta per ravvisare segnali, già nelle scorse ore, sulla strage in una scuola a Kazan, dove il numero di vittime – soprattutto minori – è al momento aggiornato a 11 persone (ma il bilancio potrebbe essere destinato a salire nelle prossime ore). Un ex studente dell’istituto n.175 di Kazan (attualmente iscritto all’Università per management di Tisbi), Ilnaz Galjaviev, ha aperto il fuoco e ha dato il via alla devastazione dell’istituto, prima di essere immobilizzato dalle forze dell’ordine. Un evento che, per alcuni, potrebbe non aver rappresentato una novità, questa mattina, alla diffusione della notizia: il giovane, infatti, aveva aperto un suo canale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) Un canaleaperto qualche giorno fa. Sarebbe questa una pista molto concreta per ravvisare segnali, già nelle scorse ore, sullain una scuola a, dove il numero di vittime – soprattutto minori – è al momento aggiornato a 11 persone (ma il bilancio potrebbe essere destinato a salire nelle prossime ore). Un ex studente dell’istituto n.175 di(attualmente iscritto all’Università per management di Tisbi), Ilnaz Galjaviev, ha aperto il fuoco e ha dato il via alla devastazione dell’istituto,di essere immobilizzato dalle forze dell’ordine. Un evento che, per alcuni, potrebbe non aver rappresentato una novità, questa mattina, alla diffusionenotizia: il, infatti, aveva aperto un suo canale ...

