“Sono un’onorevole, non fornisco le mie generalità”: la deputata Sara Cunial indagata ad Aosta per oltraggio e minacce a un pubblico ufficiale (Di martedì 11 maggio 2021) Sara Cunial, deputata ex MoVimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, è indagata dalla procura di Aosta. Nel mirino dei magistrati la manifestazione del 24 aprile scorso in piazza Chanoux contro le misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19. In particolare per l’abolizione della Didattica a distanza nelle scuole. Con lei sotto indagine c’è anche Luca Vesan, promotore dell’evento. “Sono un’onorevole, non fornisco le mie generalità”: la deputata Sara Cunial indagata Cunial, scrive l’agenzia di stampa Ansa, è indagata per rifiuto a fornire le generalità, oltraggio e minaccia a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021)ex MoVimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, èdalla procura di. Nel mirino dei magistrati la manifestazione del 24 aprile scorso in piazza Chanoux contro le misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19. In particolare per l’abolizione della Didattica a distanza nelle scuole. Con lei sotto indagine c’è anche Luca Vesan, promotore dell’evento. “, nonle mie”: la, scrive l’agenzia di stampa Ansa, èper rifiuto a fornire lee minaccia a ...

