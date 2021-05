“Siamo Dottoresse | non signorine” | le donne dell’ospedale napoletano dicono basta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – La carriera dellemedico è spesso ostacolata da ostracismi e discriminazioni. “Signorina, dovrei fare le analisi”. “Signurì, come si legge sto farmaco?”, questi i brevi dialoghi che si ripetono ogni giorno in centinaia di ospedali dove ad indossare il camice c’è una donna. Ma all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ledel nosocomio partenopeo hanno dettoe hanno deciso di affiggere alle pareti un cartello emblematico e sintetico: “In questi ambulatori non esistono”. Firmato: le. Come riporta ‘La Repubblica’, nello stesso ospedale nessun paziente si permette di chiamare un medico “Signor”, tutti usano l’appellativo “Dottore” o, se ci sono capelli o barba bianchi, “Professore”. Invece, molti ...