Sì a una reunion di The Big Bang Theory in stile Friends (Di martedì 11 maggio 2021) La serie si è conclusa quasi due anni fa, ma c’è chi già pensa a una reunion di The Big Bang Theory. Kaley Cuoco, che ha interpretato Penny nella celebre sit-com della CBS, è assolutamente d’accordo con le tante richieste di riunire il cast che arrivano da parte dei fan: l’attrice sarebbe entusiasta di ritrovare Jim Parsons, Johnny Galecki, Mayim Bialik e gli altri protagonisti, anche se potrebbe non accadere nel breve periodo. “Sarei sicuramente aperta a una sorta di reunion di The Big Bang Theory“, ha dichiarato a E!News, invogliata dall’imminente speciale dedicato a Friends in arrivo su HBO Max: “Non vedo l’ora che arrivi quella di Friends , quindi sono decisamente disponibile a farne una anche per noi” ha aggiunto la Cuoco. Da sempre grata ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La serie si è conclusa quasi due anni fa, ma c’è chi già pensa a unadi The Big. Kaley Cuoco, che ha interpretato Penny nella celebre sit-com della CBS, è assolutamente d’accordo con le tante richieste di riunire il cast che arrivano da parte dei fan: l’attrice sarebbe entusiasta di ritrovare Jim Parsons, Johnny Galecki, Mayim Bialik e gli altri protagonisti, anche se potrebbe non accadere nel breve periodo. “Sarei sicuramente aperta a una sorta didi The Big“, ha dichiarato a E!News, invogliata dall’imminente speciale dedicato ain arrivo su HBO Max: “Non vedo l’ora che arrivi quella di, quindi sono decisamente disponibile a farne una anche per noi” ha aggiunto la Cuoco. Da sempre grata ...

