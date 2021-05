Sette miliardi per costruire asili. Comuni, pochi giorni per avere i primi 700 milioni (Di martedì 11 maggio 2021) La legge di Bilancio 2020 ha destinato 2,5 miliardi fino al 2034, e il Pnrr 4,6 miliardi fino al 2026, per costruire e riqualificare le strutture per bambini da zero a sei anni. Resta il nodo della gestione a carico dei Comuni: entro il 21 maggio la corsa per la prima tranche Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) La legge di Bilancio 2020 ha destinato 2,5fino al 2034, e il Pnrr 4,6fino al 2026, pere riqualificare le strutture per bambini da zero a sei anni. Resta il nodo della gestione a carico dei: entro il 21 maggio la corsa per la prima tranche

