Scuola | Flc Cgil | rischio settembre nero con 6 mila precari

(Di martedì 11 maggio 2021) L'Aquila - "Se non ci saranno interventi immediati, l'anno 2021/22 rischia di essere un annoper laabruzzese: oltre agli atavici problemi con cui conviviamo ormai da anni (organici, edilizia scolastica, riduzione del tempoe carenza di tempo pieno) senza interventi immediati inizieremo il nuovo anno scolastico con oltre 6.000, 3.800 docenti e 1.200 ATA". A spiegarlo è il coordinatore regionale della FlcAbruzzo Molise Pino la Fratta, al termine di un'assemblea in videoconferenza con circa 400 lavoratori alla quale ha preso parte la responsabile del Centro nazionale Flcper ilato Manuela Pascarella. Si tratta di numeri significativi, che derivano dai posti residuati dalle mancate immissioni in ruolo di docenti ed ATA ...

