Russia, sparatoria in una scuola di Kazan, culla Islam illuminato (Di martedì 11 maggio 2021) Immagini scioccanti. I bambini saltano fuori dalle finestre di una scuola a Kazan, sotto attacco. Nove persone sono morte, quattro sono state ricoverate in ospedale dopo una sparatoria in una scuola ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Immagini scioccanti. I bambini saltano fuori dalle finestre di una, sotto attacco. Nove persone sono morte, quattro sono state ricoverate in ospedale dopo unain una...

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - HuffPostItalia : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante - Adnkronos : #Sparatoria in una scuola di Kazan in #Russia, uccisi 6 studenti e un insegnante. - jobwithinternet : RT @enricoparenti2: Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 11 morti - Foto, video - Totiii_Ali : RT @Corriere: Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola -