Riforma Rai, esame ddl in Senato partirà il 25 maggio. Appello di intellettuali, accademici e manager "contro la lottizzazione" (Di martedì 11 maggio 2021) C'è un primo segnale sulla Riforma della Rai e proviene dalla commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato, dove si è tenuta oggi una discussione generale, aperta anche a parlamentari esterni. Al termine del dibattito è emersa un'indicazione da tutti i rappresentanti dei gruppi sulla necessità di proseguire il percorso di rivisitazione del ruolo, della disponibilità di risorse e della governance della tv pubblica, ma allo stesso tempo di andare avanti con il rinnovo dei vertici nel rispetto delle scadenze previste dalla legge in vigore. Per il momento sono due i disegni di legge già depositati in materia, quello del Partito democratico e quello del Movimento 5 stelle, al quale si è aggiunto quello di Forza Italia, a prima firma del Senatore Maurizio Gasparri. La Lega ha chiesto un po' di tempo aggiuntivo per presentare la ...

