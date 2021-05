Resident Evil Village diventa un gioco PS1 in un terrificante e splendido demake

(Di martedì 11 maggio 2021) Negli ultimi anni ihanno fatto un vero scalpore sul web. Se vi state chiedendo cosa siano, isono fan remake di giochi per farli sembrare vecchie produzioni, usciti sulla prima PlayStation. Questa volta,è stato sottoposto a tale procedura. Possiamo vedere come sarebbe apparsa Lady Dimitrescu (che misura quasi 3 metri), nel periodo di massimo splendore della PS1, grazie al lavoro di Hoolopee, che ha pubblicato sul suo canale YouTube una visione sensazionale deldi. La grafica di questo "teaser" assomiglia alla console rilasciata a metà degli anni '90. La presentazione sembra essere fedele alle realtà grafiche di quel periodo. L'autore, ad esempio, ha curato le ...

Village è da poco tra noi, per la gioia dei fan della saga Capcom: considerata la portata dell'evento, non è strano apprendere che qualcuno si sia già messo al lavoro per dare vita a un demake. Village è uscito ormai da qualche giorno ed i giocatori si stanno destreggiando all'interno del maniero di Lady Dimitrescu in cerca di salvezza.