Ranieri | “È stata una stagione assurda | i giocatori non hanno mai staccato la spina”

In conferenza stampa, Claudio Ranieri, ha parlato della partita di domani contro lo Spezia: "Lo Spezia ci ha battuto all'andata per cui abbiamo giustamente lo spirito di rivalsa e vogliamo fare una gran partita. Ogni partita deve essere la partita della stagione, noi rispetteremo lo sport perchè io voglio una grande prova da parte dei miei giocatori. E' un derby, La Spezia è vicino a noi. Ci deve stare il pepe perchè sennò non sarebbe un derby. Io dico che bisogna sempre dare il massimo in campo e poi accettare il risultato della sfida. Noi domani andremo in campo con la voglia di battere lo Spezia. Se lo Spezia farà la partita dell'andata e ci batterà, complimenti allo Spezia". Su questo anno di sport particolare: "E' l'ultimo turno infrasettimanale di una stagione assurda perché, lo ripeto ...

