Nuovo PEI, documentazione alunno con disabilità. Tutte le responsabilità del GLO (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo PEI, cosa fa il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) in caso di incongruenze nella documentazione dell'alunno con disabilità. Richiesta chiarimenti all'Inps. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021)PEI, cosa fa il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) in caso di incongruenze nelladell'con. Richiesta chiarimenti all'Inps. L'articolo .

