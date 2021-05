Milano | Albertini | Piccolo spiraglio su mia candidatura

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - "Se escludo al 100% di candidarmi a sindaco di? Le condizioni che ho scritto in una lettera per spiegare i motivi della mia scelta sono vere, rappresentano la verità. Però siccome di definitivo c'è solo la morte io non so che può succedere da qui a qualche giorno. Unlo lasciamo perché di definitivo c'è solo la morte". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex sindaco died europarlamentare Gabriele. Conferma, nel caso di, di aver pensato di proporre a Beppe Sala l'eventuale ruolo di vicesindaco? "Questa cosa mi ha molto infastidito perché Beppe Sala l'ha presa come una battuta. La mia era una proposta molto seria e mi dà molto fastidio che lui non l'abbia capito". Nel caso decidesse di candidarsi lei ...