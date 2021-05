Matrimoni, si riparte così a giugno: bomboniere, invitati (con autodichiarazione), Covid manager, tavoli (Di martedì 11 maggio 2021) La data del 15 giugno appare come la più probabile - ma è bene essere prudentissimi - per il riavvio delle feste di Matrimonio (e quindi anche per le cresime e le comunioni). Nei... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 maggio 2021) La data del 15appare come la più probabile - ma è bene essere prudentissimi - per il riavvio delle feste dio (e quindi anche per le cresime e le comunioni). Nei...

Advertising

Roseinfiore : RT @Gazzettino: Matrimoni, si riparte così: regole per gli invitati (serve l'autodichiarazione), bomboniere, Covid manager, tavoli https://… - Gazzettino : Matrimoni, si riparte così: regole per gli invitati (serve l'autodichiarazione), bomboniere, Covid manager, tavoli - positanonews : #Copertina #Cronaca Riparte il settore del Wedding: le linee guida per i matrimoni - occhio_notizie : La #Campania riparte - melania_ccc : RT @Informa_Press: #Matrimoni: quando si riparte??? -