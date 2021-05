Mastella: “Cagliari avvantaggiato due volte da Mazzoleni al var, si vuole la retrocessione del Benevento” (Di martedì 11 maggio 2021) Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Spray News’, è tornato a parlare delle polemiche emerse durante il match dei campani contro il Cagliari: “Il Cagliari è stato avvantaggio due volte da errori evidenti dello stesso Var. Domenica 2 maggio l’arbitro Michael Fabbri ha annullato, su segnalazione del Var Paolo Mazzoleni, un regolarissimo gol di Osimhen che avrebbe consentito al Napoli di raddoppiare e chiudere la partita con il Cagliari, che poi invece ha pareggiato all’ultimo istante. Otto giorni dopo l’arbitro Daniele Doveri ha prima concesso e poi negato, su segnalazione dello stesso Var Mazzoleni, un rigore che avrebbe consentito al Benevento di pareggiare. Morale: grazie alle decisioni ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il sindaco di, Clemente, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Spray News’, è tornato a parlare delle polemiche emerse durante il match dei campani contro il: “Ilè stato avvantaggio dueda errori evidenti dello stesso Var. Domenica 2 maggio l’arbitro Michael Fabbri ha annullato, su segnalazione del Var Paolo, un regolarissimo gol di Osimhen che avrebbe consentito al Napoli di raddoppiare e chiudere la partita con il, che poi invece ha pareggiato all’ultimo istante. Otto giorni dopo l’arbitro Daniele Doveri ha prima concesso e poi negato, su segnalazione dello stesso Var, un rigore che avrebbe consentito aldi pareggiare. Morale: grazie alle decisioni ...

