MAGGIO con il meteo nell’Apice della Primavera che non c’è più (Di martedì 11 maggio 2021) meteo estremo di MAGGIO.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzione meteo del lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamo della possibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. Piuttosto, a seguito della pubblicazione di questo editoriale, un lettore ci sostiene che ci sbagliamo, che il clima di questa Primavera è nella normalità, e che facciamo disinformazione. Ora, c’è da chiedersi, come sia possibile negare che il clima è sballato, e che il meteo di questa Primavera è a soqquadro? Il negazionismo è una pessima teoria, è disinformazione totale. L’aprile 2021 è stato più freddo rispetto alla media in tutta Italia, e con un numero di giorni di pioggia sotto la norma. ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 11 maggio 2021)estremo di.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzionedel lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamopossibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. Piuttosto, a seguitopubblicazione di questo editoriale, un lettore ci sostiene che ci sbagliamo, che il clima di questaè nella normalità, e che facciamo disinformazione. Ora, c’è da chiedersi, come sia possibile negare che il clima è sballato, e che ildi questaè a soqquadro? Il negazionismo è una pessima teoria, è disinformazione totale. L’aprile 2021 è stato più freddo rispetto alla media in tutta Italia, e con un numero di giorni di pioggia sotto la norma. ...

Advertising

AmiciUfficiale : Settimana decisiva per i cinque finalisti di #Amici20! Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni vi aspetta… - RaiTre : LA PORTA APERTA A un anno dalla scomparsa #Rai3 ricorda #EzioBosso, uno dei più grandi interpreti della musica cont… - Agenzia_Ansa : Il teatro alla Scala riapre per la prima volta dallo scorso ottobre. La senatrice Liliana Segre, storica abbonata,… - okayjhoo : RT @iblewthings: marzo 2021: la prima donna a vincere tre volte il Grammy con tre album di tre generi diversi. maggio 2020: prima donna a… - finamore_rocco : RT @MarsellaLuca: In un momento come questo serve una risposta forte: sabato 29 maggio tutti a Roma con #CasaPound. L'#Italiachiama chi no… -

Ultime Notizie dalla rete : MAGGIO con Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 12/05/2021 Chiusura del 12 maggio Seduta molto negativa per l' indice nipponico , che perde terreno, mostrando una discesa dell'... con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto ...

Maneskin, Eurovision 2021/ Video, la versione di Zitti e Buoni senza parolacce La competizione andrà in onda in diretta sui canali Rai: le due semifinali del 18 e del 20 maggio saranno su Rai 4 con il commento di Ema Stokholma e Saverio Raimondo ; la finale invece sarà ...

L’oroscopo di oggi 12 maggio 2021: Acquario e Gemelli creativi ma con serietà Fanpage.it Tutti per Uma news The Green Knight, il trailer originale del film [HD] Florian Zeller, il talentuoso autore dietro il successo di The Father; Lupin - Parte 2, il trailer ufficiale [HD] Una donna pr ...

Borse europee prudenti, l'attenzione è tutta puntata sull’inflazione Usa Trimestrali sotto i riflettori a Piazza Affari, acquisti su Poste Italiane dopo l'utile in salita del 46% nei primi tre mesi ...

Chiusura del 12Seduta molto negativa per l' indice nipponico , che perde terreno, mostrando una discesa dell'...sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto ...La competizione andrà in onda in diretta sui canali Rai: le due semifinali del 18 e del 20saranno su Rai 4il commento di Ema Stokholma e Saverio Raimondo ; la finale invece sarà ...The Green Knight, il trailer originale del film [HD] Florian Zeller, il talentuoso autore dietro il successo di The Father; Lupin - Parte 2, il trailer ufficiale [HD] Una donna pr ...Trimestrali sotto i riflettori a Piazza Affari, acquisti su Poste Italiane dopo l'utile in salita del 46% nei primi tre mesi ...