LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani guidano la classifica dopo i primi due tuffi (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22: Sbaglia tutto la svedese Gullstrand con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (appena 31 punti). Anche lei a rischio eliminazione. 13.21: Solo 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato per la russa Poliakova, che è terza in classifica e continua a rischiare l’eliminazione. 13.19: dopo la seconda rotazione le due azzurre comandano la classifica. Prima Elena Bertocchi con 108.90 e seconda Chiara Pellacani con 107.80. 13.18: Solo 41.80 con l’uno e mezzo indietro per la britannica Torrance, che attualmente sarebbe fuori dalla finale. 13.13: Buon doppio e mezzo avanti per la svizzera Heimberg (54.60), che si porta al terzo posto dietro alle due azzurre (106.20). 13.10: BRAVA ELENA! 58.50 per l’azzurra che si porta al comando con ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22: Sbaglia tutto la svedese Gullstrand con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (appena 31 punti). Anche lei a rischio eliminazione. 13.21: Solo 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato per la russa Poliakova, che è terza ine continua a rischiare l’eliminazione. 13.19:la seconda rotazione le due azzurre comandano la. Prima Elenacon 108.90 e seconda Chiaracon 107.80. 13.18: Solo 41.80 con l’uno e mezzo indietro per la britannica Torrance, che attualmente sarebbe fuori dalla finale. 13.13: Buon doppio e mezzo avanti per la svizzera Heimberg (54.60), che si porta al terzo posto dietro alle due azzurre (106.20). 13.10: BRAVA ELENA! 58.50 per l’azzurra che si porta al comando con ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: trampolino 1m femminile con Bertocchi e Pellacani (DIRETTA) - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi a caccia della finale dal metro - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: il tedesco Wolfram vince dai tre metri Marsaglia eliminato in semifina… -