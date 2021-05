Lidl Italia, test rapidi per autodiagnosi Covid per tutti i 18.500 dipendenti (Di martedì 11 maggio 2021) - Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, distribuirà gratuitamente a tutti i suoi oltre 18.500 collaboratori un tampone rapido a settimana ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) -, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, distribuirà gratuitamente ai suoi oltre 18.500 collaboratori un tampone rapido a settimana ...

Advertising

LidlItalia : RT @FruitbookMag: ??@LidlItalia è on air dal 9 maggio su tutti i mezzi con il nuovo spot. Al centro freschezza, semplicità, qualità e conve… - lifestyleblogit : Lidl Italia, test rapidi per autodiagnosi Covid per tutti i 18.500 dipendenti - - LidlItalia : RT @myfruit: “Ci pensa Lidl”: nuova campagna pubblicitaria Lidl Italia Tursi: “Qualità, freschezza, semplicità e convenienza sono da sempre… - TV7Benevento : Lidl Italia, test rapidi per autodiagnosi Covid per tutti i 18.500 dipendenti... - InsideMarketing : ???? Tra supermercati presi d'assalto e reselling online, le iconiche #scarpeLidl Italia tornano a far parlare di sé:… -