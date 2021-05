Libertà è partecipazione (Di martedì 11 maggio 2021) Ci rivolgiamo a coloro che conoscono il progetto Scup Sport e Cultura Popolare, lo hanno attraversato, ci hanno collaborato, hanno chiara la sua funzione sociale e a coloro che non ci conoscono, ma condividono con noi una visione di città inclusiva, solidale, accogliente, verde, vivibile, che negli spazi pubblici e nei servizi colmi le diseguaglianze e garantisca dignità e benessere nei quartieri del suo grande e complesso territorio. Il 12 maggio, alle h 18 in presenza a via della Stazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Ci rivolgiamo a coloro che conoscono il progetto Scup Sport e Cultura Popolare, lo hanno attraversato, ci hanno collaborato, hanno chiara la sua funzione sociale e a coloro che non ci conoscono, ma condividono con noi una visione di città inclusiva, solidale, accogliente, verde, vivibile, che negli spazi pubblici e nei servizi colmi le diseguaglianze e garantisca dignità e benessere nei quartieri del suo grande e complesso territorio. Il 12 maggio, alle h 18 in presenza a via della Stazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Libertà partecipazione Consiglio d'Europa: democrazia e diritti, "netto e preoccupante declino. Duro colpo nella pandemia" ... le istituzioni politiche e l'indipendenza della giustizia, la libertà di espressione e associazione, la dignità umana, la lotta alla discriminazione e la partecipazione democratica. Per ogni ambito, ...

Ad esempio a noi piace Rino, omaggio di 12 artisti al cantautore crotonese ...da un'idea del cantautore Porfirio Rubirosa e prodotto da Carlo Mercadante con la partecipazione e ... in un periodo come questo, questo progetto ci ha ridato fiato e libertà. Siamo così diversi eppure ...

