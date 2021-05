L'effetto Roma sui dubbi intra-Pd, a partire dal maggioritario (Di martedì 11 maggio 2021) Candidare (infine) l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a sindaco di Roma, dopo il fallimento delle manovre sotterranee parallele che avrebbero dovuto, in teoria, portare alla candidatura dell’ex segretario pd Nicola Zingaretti, ma prima mettendo al sicuro il quadro nella Regione Lazio, il tutto tenendo a bada il problema Virginia Raggi in cerca del bis. Non ha avuto successo il piano, come non ha avuto successo il precedente tentativo, neanche tanto nascosto, di convincere la sindaca uscente a ritirarsi. E ora il Pd si trova a valutare gli effetti del caso Roma, a Nord e a Sud della Capitale. E se a Torino si fatica al punto che Letta ha accomunato la situazione a quella Romana (“difficile l’accordo con il M5s”), a Bologna e a Napoli comunque non si sta sereni, nonostante le rassicurazioni del responsabile Enti locali ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Candidare (infine) l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a sindaco di, dopo il fallimento delle manovre sotterranee parallele che avrebbero dovuto, in teoria, portare alla candidatura dell’ex segretario pd Nicola Zingaretti, ma prima mettendo al sicuro il quadro nella Regione Lazio, il tutto tenendo a bada il problema Virginia Raggi in cerca del bis. Non ha avuto successo il piano, come non ha avuto successo il precedente tentativo, neanche tanto nascosto, di convincere la sindaca uscente a ritirarsi. E ora il Pd si trova a valutare gli effetti del caso, a Nord e a Sud della Capitale. E se a Torino si fatica al punto che Letta ha accomunato la situazione a quellana (“difficile l’accordo con il M5s”), a Bologna e a Napoli comunque non si sta sereni, nonostante le rassicurazioni del responsabile Enti locali ...

