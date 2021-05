La prova video dei crimini di guerra palestinesi (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/sfaradi.mp4 Nel filmato girato la scorsa notte a Gaza vediamo un lanciatore di missili che opera da una strada pubblica e si trova fra due edifici residenziali rendendoli di fatto obiettivo militare. Si vede anche che non è il solo lanciatore perché alla fine della clip si vede in lontananza un altro lanciatore. Con tutte le conseguenze possibili per i civili che si trovano in zona. È necessario ricordare che per le convenzioni di Ginevra lanciare armamenti da una zona residenziale, da una moschea, chiesa, scuola oppure da un ospedale, è un crimine di guerra. Lanciare armamenti contro la popolazione civile che non ha alcun valore militare/strategico è un crimine di guerra e che colpire obiettivi militari, paramilitari/terroristici per legittima difesa, anche se situati tra la popolazione ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/sfaradi.mp4 Nel filmato girato la scorsa notte a Gaza vediamo un lanciatore di missili che opera da una strada pubblica e si trova fra due edifici residenziali rendendoli di fatto obiettivo militare. Si vede anche che non è il solo lanciatore perché alla fine della clip si vede in lontananza un altro lanciatore. Con tutte le conseguenze possibili per i civili che si trovano in zona. È necessario ricordare che per le convenzioni di Ginevra lanciare armamenti da una zona residenziale, da una moschea, chiesa, scuola oppure da un ospedale, è un crimine di. Lanciare armamenti contro la popolazione civile che non ha alcun valore militare/strategico è un crimine die che colpire obiettivi militari, paramilitari/terroristici per legittima difesa, anche se situati tra la popolazione ...

Advertising

chetempochefa : “Ma che gioco è?!' @OriettaBerti prova il gioco di Lillo a #CTCF da @fabfazio ?? - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: '#Senaldi non ha nulla da ridere, oggi ha pubblicato una cosa al limi… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - mxrystylinson : RT @maricasellaroli: prova a non piangere inutile dire che io ho perso I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Il ritorno in studio di Vera Gemma, la prova di Akash, il 'ciclone' Fariba e nuovi scontri tra i naufraghi: ecco una sele… -