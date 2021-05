Kazan, strage a scuola; 11 morti | video (Di martedì 11 maggio 2021) Una vera e propria strage è avvenuta stamane a Kazan, in Russia, in una scuola della città dove un 19 enne ed un 17 enne sono entrati in una scuola armati ed hanno cominciato a sparare a studenti ed insegnanti nelle aule e nei corridoi. Per diversi minuti tutto attorno si sono uditi il rumore degli spari e le urla dei ragazzi che scappavano in ogni modo. Alcuni, come mostra questo drammatico video, non hanno esitato a lanciarsi dalle finestre del secondo piano per scappare dalla furia dei due assalitori. La strage di è consumata fino all'arrivo delle forze speciali di Polizia che hanno ucciso uno dei due assalitori e bloccato il secondo che stava cercando la fuga. Drammatico il bilancio: 11 vittime ed una 30ina i feriti. Ma si tratta di un bilancio provvisorio Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021) Una vera e propriaè avvenuta stamane a, in Russia, in unadella città dove un 19 enne ed un 17 enne sono entrati in unaarmati ed hanno cominciato a sparare a studenti ed insegnanti nelle aule e nei corridoi. Per diversi minuti tutto attorno si sono uditi il rumore degli spari e le urla dei ragazzi che scappavano in ogni modo. Alcuni, come mostra questo drammatico, non hanno esitato a lanciarsi dalle finestre del secondo piano per scappare dalla furia dei due assalitori. Ladi è consumata fino all'arrivo delle forze speciali di Polizia che hanno ucciso uno dei due assalitori e bloccato il secondo che stava cercando la fuga. Drammatico il bilancio: 11 vittime ed una 30ina i feriti. Ma si tratta di un bilancio provvisorio

