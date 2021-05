Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ferma la prova del fuoco di Fariba Tehrani: troppo rischiosa (Di mercoledì 12 maggio 2021) All'Isola dei Famosi 2021 Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli hanno stabilito il record di resistenza alla prova del fuoco ma Ilary Blasi ha preferito interrompere il gioco che rischiava di diventare pericoloso. La prova del fuoco di Fariba Tehrani è stata fermata da Ilary Blasi: la conduttrice ha preferito stoppare il gioco per timore che la naufraga si ustionasse, subito dopo lo stesso è successo con Roberto Ciufoli. I due concorrenti hanno superato di circa due minuti il precedente record di resistenza. Ieri sera nella Palapa si sono vissuti attimi di tensione durante la prova del fuoco ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) All'deie Roberto Ciufoli hanno stabilito il record di resistenza alladelmaha preferito interrompere il gioco che rischiava di diventare pericoloso. Ladeldiè statata da: la conduttrice ha preferito stoppare il gioco per timore che la naufraga si ustionasse, subito dopo lo stesso è successo con Roberto Ciufoli. I due concorrenti hanno superato di circa due minuti il precedente record di resistenza. Ieri sera nella Palapa si sono vissuti attimi di tensione durante ladel...

