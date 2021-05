Internazionali di Roma | Berrettini in campo | chi è l’avversario e dove vedere il match

(Di martedì 11 maggio 2021)di, il tennistano tra poche ore scenderà incontro il georgiano Basilashvili per i trentaduesimi di finale del Masters capitolinodi(Getty Images)Tocca a Matteoscendere innel torneo di casa. Il tennistano, dopo la sconfitta in finale a Madrid contro Zverev, proverà subito a riscattarsi al Foro Italico. Il numero 9 al mondo affronterà il georgiano Basilashvili, numero 30 nella classifica ATP. Sarà il quinto confronto in assoluto tra i due, il bilancio è in assoluta parità con 2 vittorie per parte. L’ultimoin ordine di tempo, disputato tra l’azzurro e il georgiano, ...

E' tutto pronto aper una nuova giornata di spettacolo aglid'Italia. Oggi farà il suo esordio al torneo italiano, quarto Masters 1000 della stagione in corso sui campi in terra del Foro Italico ...di Claudio Franceschini) Direttad'Italia 2021/ Anche Lorenzo Musetti è al 2° turno a! DIRETTAD'ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv ...Nel giorno dei successi di Travaglia, Sinner, Musetti e Mager, Camila Giorgi, l’unica azzurra in gara il lunedì degli Internazionali, è riuscita a perdere un match alla… Giorgi. Maschile: Travaglia-Pa ...Come vedere in streaming la partita tra Matteo Berrettini e Basilashvili valida per gli Internazionali di Roma di tennis ...