Internazionali BNL d’Italia 2021 | Murray giocherà il doppio insieme a Broady

(Di martedì 11 maggio 2021) Non solo allenamento per Andysui campi del Foro Italico. Il campione britannico, infatti, prenderà al torneo didegliBNLal connazionale Liam. Le immagini del suo allenamento con Novak Djokovic erano diventate virali in poco tempo tanto che in molti si auguravano un suo imminente ritorno alle competizioni. Ebbene arriverà, ma non in singolare. I due tennisti britannici sono entrati nel main draw dicome alternates ed esordiranno contro Purcell/Saville.

Sconfitta amara per Martina Trevisan , che all'esordio neglid'Italia 2021 si arrende in rimonta alla kazaka Shvedova . Tanti rimpianti per l'azzurra, avanti 6 - 0 5 - 3 ma incapace di chiudere il match. 0 - 6 7 - 6(4) 7 - 6(6) il punteggio ...Fuori dal singolare, le romagnole ci provano in doppio neglid'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Lucia Bronzetti, però, in tandem con Nuria ...Martina Trevisan esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021 per mano di Yaroslava Shvedova.