Inter-Roma, Conte alla vigilia: “Cerchiamo il massimo in tutte le partite” (Di martedì 11 maggio 2021) Antonio Conte alla vigilia di Roma-Inter, match della 36a giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 contro la Roma di Paulo Fonseca. alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match ai microfoni di InterTV e in conferenza stampa come comunicato inizialmente. Ecco le sue parole. Il match di andata è finito con un pareggio per 2-2 ma al termine di una buonissima prestazione della squadra.A Roma abbiamo disputato una buonissima partita, c’è stato il rammarico del finale quando ci hanno raggiunti su calcio d’angolo dove non siamo stati prontissimi a prendere le ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Antoniodi, match della 36a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021 contro ladi Paulo Fonseca.del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match ai microfoni diTV e in conferenza stampa come comunicato inizialmente. Ecco le sue parole. Il match di andata è finito con un pareggio per 2-2 ma al termine di una buonissima prestazione della squadra.Aabbiamo disputato una buonissima partita, c’è stato il rammarico del finale quando ci hanno raggiunti su calcio d’angolo dove non siamo stati prontissimi a prendere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Inter - Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv Milano, 11 maggio 2021 " Inter - Roma sarebbe potuta essere alla vigilia del campionato una sfida scudetto , oppure una partita insidiosa e di cartello a tre giornate dalla fine per le formazioni in lotta per il tricolore, ...

Inter: Conte, vogliamo onorare lo scudetto fino alla fine "Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto": il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla a Inter TV alla vigilia della sfida con la Roma, "un'ottima squadra con un ottimo allenatore". L'allenatore pensa solo a vincere: "Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite. ...

Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Bastoni | Super offerta! L'Inter di Antonio Conte potrebbe perdere Bastoni nel prossimo calciomercato: il giocatore azzurro è seguito dal Barcellona ...

