Incidente ad Ariano Irpino in un cantiere, 38enne trasportato in ospedale (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Incidente al cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari Questa mattina un operaio 38enne della provincia di Napoli, nel corso delle operazioni di posa delle tubazioni, è stato colpito alle gambe da un cingolo che si è spezzato dall'autogru. Soccorso dal 118, il malcapitato è stato trasportato all'ospedale "Moscati" di Avellino. Sul luogo dell'indicente sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

