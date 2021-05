I 10 migliori titoli di coda nei film di supereroi (Di martedì 11 maggio 2021) Passiamo in rassegna quelli che a nostro avviso sono i migliori credits finali nei film basati sui fumetti di supereroi. Qualche tempo fa avevamo elencato quelli che per noi erano i migliori titoli di testa nei film di supereroi, le sequenze che in pochi minuti riassumevano perfettamente contenuti, toni e atmosfere di capisaldi del genere. Adesso, complice l'abitudine della Marvel - ma non solo - di collocare questo tipo di sequenza alla fine del film, abbiamo voluto fare lo stesso per i titoli di coda, prendendo in considerazione soprattutto la Casa delle Idee (in tutte le sue declinazioni, che sia Marvel Studios o Sony), ma anche con un piccolo viaggio in casa DC, che ogni tanto adotta la medesima tattica. … Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Passiamo in rassegna quelli che a nostro avviso sono icredits finali neibasati sui fumetti di. Qualche tempo fa avevamo elencato quelli che per noi erano idi testa neidi, le sequenze che in pochi minuti riassumevano perfettamente contenuti, toni e atmosfere di capisaldi del genere. Adesso, complice l'abitudine della Marvel - ma non solo - di collocare questo tipo di sequenza alla fine del, abbiamo voluto fare lo stesso per idi, prendendo in considerazione soprattutto la Casa delle Idee (in tutte le sue declinazioni, che sia Marvel Studios o Sony), ma anche con un piccolo viaggio in casa DC, che ogni tanto adotta la medesima tattica. …

Advertising

Ronarid_ : RT @ArmandoAlej: @CucchiRiccardo E invece i titoli sono : -'bbilan su Vlahovic' (non c'hanno un euro) -'juve è finito un ciclo, niente fal… - c_lomonte : RT @Noemi21522571: Per avere i migliori all'arrivo, dobbiamo essere #ugualiallapartenza. I concorsi vanno svolti con prove preselettive sc… - ArmandoAlej : @CucchiRiccardo E invece i titoli sono : -'bbilan su Vlahovic' (non c'hanno un euro) -'juve è finito un ciclo, nie… - MariaCh_Mar : RT @Noemi21522571: Per avere i migliori all'arrivo, dobbiamo essere #ugualiallapartenza. I concorsi vanno svolti con prove preselettive sc… - Luca0434 : @Siderweb @AntonioNaddeo @mariodraghi_it #SabinoCassese mette in evidenza le criticità della Riforma Brunetta e ci… -