Goleada del Napoli al Maradona | 5-1 all’Udinese

(Di martedì 11 maggio 2021)(ITALPRESS) – Ilvince, si porta a 73 punti in classifica e si tiene stretta la zona Champions League a due giornate dal termine. Al ‘Maradonà la squadra di Gattuso batte l’Udinese per 5-1 con le reti di Zielinski (28?), Fabian Ruiz (31?), Lozano (57?), Di Lorenzo (66?) e Insigne (91?). E’ alla mezz’ora del primo tempo infatti che ilriesce ad indirizzare una partita mai veramente in discussione. Prima al 28?: Osimhen sfugge via a Zeegelaar, Musso gli nega il gol con un primo intervento ma non può nulla sulla ribattuta a porta sguarnita di Zielinski per l’1-0. Sulla rete del raddoppio c’è sempre lo zampino di Zielinski con un passaggio in zona pericolosa ma il polacco è solo attore non protagonista nella magnifica conclusione di mancino di Fabian Ruiz che al 31? trova l’incrocio dei pali e il 2-0. Ma alla prima ...