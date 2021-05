Golden Globes | Tom Cruise restituisce i suoi premi

(Di martedì 11 maggio 2021) Tomsi unisce alla protesta contro la Hollywood Foreign Press Association etrevinti in carriera È tempo di bufera in quel di Hollywood. Una bufera che sta coinvolgendo la Hollywood Foreign Press Association, associazione di giornalisti che rappresenta l’industria del cinema statunitense e che ogni anno decide le assegnazioni dei. 86 membri, nessuno dei quali di colore, definiti da molti come una “casta”. In seguito a un’edizione degli Oscar all’insegna della diversità, l’accusa da parte di Hollywood è chiara: la giuria non sarebbe in grado di modernizzarsi e adattarsi ai tempi, e tanto meno di garantire trasparenza e inclusività. Netflix ha avviato la protesta (nonostante sia stata la casa di produzione con più ...

A scagliare l'ultima freccia è stata la Nbc che ha annunciato che l'anno prossimo non manderà in onda la cerimonia deiproprio come simbolo di denuncia di quello che è un ambiente ormai ...... Tom Cruise li ha restituiti tutti e tre, Mark Ruffalo non è fiero di averli vinti, la Nbc non li trasmetterà il prossimo anno: in un attimo i- secondi solo agli Oscar tra i premi più ...Per protestare, anche lui, nei confronti del comitato giudicante che in questi giorni è nell'occhio del ciclone ...Tom Cruise si unisce alla protesta contro la Hollywood Foreign Press Association e restituisce i suoi tre Golden Globes vinti in carriera.