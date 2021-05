Giornata di guerra tra Israele e Gaza: decine di palestinesi uccisi. Razzi di Hamas su Tel Aviv (Di martedì 11 maggio 2021) Due donne sono uccise da attacco di Hamas. Israele risponde con attacchi su 140 obiettivi in cui sono morte almeno 24 persone. Netanyahu annuncia di voler aumentare potenza e ritmo dei raid Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 maggio 2021) Due donne sono uccise da attacco dirisponde con attacchi su 140 obiettivi in cui sono morte almeno 24 persone. Netanyahu annuncia di voler aumentare potenza e ritmo dei raid

