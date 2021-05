Gears of War e non solo: la nuova IP di The Coalition potrebbe essere un gioco sperimentale più piccolo (Di martedì 11 maggio 2021) Recentemente, lo studio di Gears of War, The Coalition, ha confermato che utilizzerà il motore di nuova generazione Unreal Engine 5 per i suoi progetti futuri e che, poiché sta cercando di familiarizzare con il nuovo set di strumenti, non farà annunci per nuovi giochi per un po' di tempo a venire. Mentre in molti si aspettano novità su Gears 6 da The Coalition, sappiamo che c'è anche una nuova IP in cantiere. Il noto giornalista Jeff Grubb ha fornito potenziali dettagli su quale sarà il nuovo progetto. In un nuovo episodio del podcast pubblicato da Colteastwood, Grubb ha affermato che la nuova IP su cui sta lavorando The Coalition sarà un progetto più piccolo e sperimentale. Lo scopo di questo progetto, dice Grubb, è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Recentemente, lo studio diof War, The, ha confermato che utilizzerà il motore digenerazione Unreal Engine 5 per i suoi progetti futuri e che, poiché sta cercando di familiarizzare con il nuovo set di strumenti, non farà annunci per nuovi giochi per un po' di tempo a venire. Mentre in molti si aspettano novità su6 da The, sappiamo che c'è anche unaIP in cantiere. Il noto giornalista Jeff Grubb ha fornito potenziali dettagli su quale sarà il nuovo progetto. In un nuovo episodio del podcast pubblicato da Colteastwood, Grubb ha affermato che laIP su cui sta lavorando Thesarà un progetto più. Lo scopo di questo progetto, dice Grubb, è ...

Advertising

Asgard_Hydra : Gears of War 6, ma non solo: una nuova IP in sviluppo per The Coalition? Spunta il rumor - Eurogamer_it : #TheCoalition: la nuova IP sarà un gioco sperimentale più piccolo? #GearsofWar - Stoupwhiff : Sappiamo bene che The Coalition nella sua giovane storia si è concentrato principalmente sulla serie di Gears of Wa… - FabrizioSorre12 : @EPaglierini Mi piace un po' tutto, nell'ultimo periodo ho (quelle rarissime volte che riesco) una predisposizione… -