Formazioni ufficiali Napoli Udinese | le scelte degli allenatori

(Di martedì 11 maggio 2021) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021. Napoi (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso: in aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultimi 270 minuti, la lotta Champions si infiamma. Napoli-Udinese partita determinante nella corsa, almeno, al quarto posto ...Tutto pronto per Napoli-Udinese, gara che apre la 36ª giornata del campionato di Serie A. I partenopei sono in piena lotta per un posto in Champions League e non vogliono commettere passi falsi, ma Ga ...