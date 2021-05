ESL Flowe Championship sarà il primo torneo esport ecosostenibile – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) ESL Flowe Championship sarà il primo torneo esport ecosostenibile, dato che organizzatori compenseranno i kg di CO2eq. prodotti dalle attività.. ESL Flowe Championship sarà il primo torneo esport ecosostenibile al mondo. Gli organizzatori Flowe ed ESL, infatti, compenseranno i kg di CO2eq. prodotti dalle attività piantando alberi in America Latina, favorendo e supportando anche le famiglie contadine della regione e rendendolo il primo torneo di esports al mondo a compensazione di CO2, ottenendo anche il patrocinio da parte del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) ESLil, dato che organizzatori compenseranno i kg di CO2eq. prodotti dalle attività.. ESLilal mondo. Gli organizzatoried ESL, infatti, compenseranno i kg di CO2eq. prodotti dalle attività piantando alberi in America Latina, favorendo e supportando anche le famiglie contadine della regione e rendendolo ildis al mondo a compensazione di CO2, ottenendo anche il patrocinio da parte del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Il ...

