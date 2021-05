Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Televisione Lunedì 17 maggio riaprirà il set della fortunata fiction Rai con protagonista Luca Argentero: tante le novità in arrivo Pubblicato su 11 Maggio 2021 Dopo lo strepitoso successo della prima stagione arriva Doc-Nelle tue mani 2. Confermato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti l’affascinante e talentuoso Luca Argentero. Bubinoblog ha fornito le prime anticipazioni sulle nuove puntate che, con tutta probabilità, vedremo in onda nei primi mesi del 2022. Il set della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani verrà riaperto il prossimo 17 maggio. Come accaduto per la prima stagione gli interni saranno girati a Roma mentre le scene esterne a Milano, città dove la serie è ambientata. Come noto da tempo nei nuovi episodi si parlerà anche della pandemia da Coronavirus. New entry principale del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Televisione Lunedì 17 maggio riaprirà il set della fortunata fiction Rai con protagonista Luca Argentero: tante le novità in arrivo Pubblicato su 11 Maggio 2021 Dopo lo strepitoso successo della prima stagione arriva Doc-tue2. Confermato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti l’affascinante e talentuoso Luca Argentero. Bubinoblog ha fornito le prime anticipazioni sulle nuove puntate che, con tutta probabilità, vedremo in onda nei primi mesi del 2022. Il set della seconda stagione di Doc-tueverrà riaperto il prossimo 17 maggio. Come accaduto per la prima stagione gli interni saranno girati a Roma mentre le scene esterne a Milano, città dove la serie è ambientata. Come noto da tempo nei nuovi episodi si parlerà anche della pandemia da Coronavirus. New entry principale del ...

Advertising

zazoomblog : DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - #NELLE #MANI: #TRAGEDIE #ENTRY #NELLA - _Valealizzi_ : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - zazoomblog : Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: new entry e clamorosi addii - #Doc-Nelle #anticipazioni: #entry - zazoomblog : Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” - #Doc-Nelle #Giusy #Buscemi #“uscite - ignotoale75 : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) -