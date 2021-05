Deschamps | messaggio a Benzema? ' Non sono Babbo Natale'

(Di martedì 11 maggio 2021) "Non, nonqui per annunciare sorprese" . Risponde così Didierin un'intervista a Kicker a chi gli chiedeva se avesse qualche asso nella manica per i prossimi Europei. ...

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps messaggio

Corriere dello Sport.it

"Non sono Babbo Natale, non sono qui per annunciare sorprese" . Risponde così Didierin un'intervista a Kicker a chi gli chiedeva se avesse qualche asso nella manica per i prossimi Europei. Una risposta con un chiaro riferimento al ritorno di Karim Benzema nella nazionale ......Il ct della nazionale francese avverte l'attaccante del Real Madrid: "Non ci saranno sorprese tra i convocati dell'Europeo" ...