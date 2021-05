Denise Pipitone, si riaccende la speranza: controlli su una 21enne (Di martedì 11 maggio 2021) Sono ore febbrili per Piera Maggio. Si sta controllando una 21enne in Calabria che si pensa possa essere Denise Pipitone. Si riaccende la speranza per mamma Piera, che naturalmente cercherà di restare sino all’ultimo con i piedi per terra. Il caso Denise Pipitone negli ultimi giorni si è riaperto clamorosamente e sono tante le piste seguite dagli inquirenti. La triste vicenda avvenuta in Russia con Olesya Rostova ha avuto il risvolto positivo di aver riacceso la luce su un caso “addormentato” da tempo. Si torna così ad indagare, forse con colpevole ritardo, sulla pista romena. Nel 2004 infatti era stata intercettata una bambina molto simile a Denise Pipitone nella stazione di Milano. La piccola però era purtroppo ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021) Sono ore febbrili per Piera Maggio. Si sta controllando unain Calabria che si pensa possa essere. Silaper mamma Piera, che naturalmente cercherà di restare sino all’ultimo con i piedi per terra. Il casonegli ultimi giorni si è riaperto clamorosamente e sono tante le piste seguite dagli inquirenti. La triste vicenda avvenuta in Russia con Olesya Rostova ha avuto il risvolto positivo di aver riacceso la luce su un caso “addormentato” da tempo. Si torna così ad indagare, forse con colpevole ritardo, sulla pista romena. Nel 2004 infatti era stata intercettata una bambina molto simile anella stazione di Milano. La piccola però era purtroppo ...

