Denise Pipitone, non solo Scalea: Chi l'ha visto nella casa di Anna Corona

Caso Denise Pipitone, mentre i carabinieri hanno ascoltato una ragazza di Scalea dopo una segnalazione che ne indicava la somiglianza con la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo, le telecamere di "Chi l'ha visto?" mercoledì 12 maggio, alle 21.20 su Rai3, entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa: "Gli uomini delle forze dell'ordine sono entrati nell'androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato ..."

