Denise Pipitone, chi è la ragazza segnalata a Scalea: la verità in un video (Di martedì 11 maggio 2021) Il video a fine articolo. «Non sono io Denise Pipitone». Così ha risposto a Chi l'ha visto la ragazza segnalata in Calabria. Ieri i carabinieri di Scalea (Cosenza) avevano avvisato la procura di Marsala di aver avviato accertamenti sulla 19enne di origini romene dopo la segnalazione di due persone, una parrucchiera e una signora che ha un compra oro, come riportato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Proprio la conduttrice ha intervistato in esclusiva in diretta la ragazza, che ha smentito di essere Denise Pipitone. «Fino all'età di 6 anni e mezzo ho vissuto in Romania», ha precisato per confermare di non poter essere la figlia di Piera Maggio. «La somiglianza è poca», aggiunge e poi spiega di non avere nulla da aggiungere ...

