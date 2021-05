Covid, in India ancora più di 300mila casi in 24 ore (Di martedì 11 maggio 2021) Il governo Indiano ha confermato oltre 300mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, numero record ormai per la terza settimana consecutiva. In totale l’India ha sfiorato i 23 milioni di casi e 150mila morti. I numeri di ieri, comunque, risultano inferiori a quelli dei giorni scorsi. Il ministero della Salute Indiano ha precisato che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 329.942 casi e 3.876 morti, il che porta il totale rispettivamente a 22.992.517 e 249.992 da inizio pandemia. Il numero delle infezioni, però, sembra diminuire: ieri ne erano state segnalate più di 365.000, dopo quattro giorni consecutivi sopra i 400.000. Il ministero, inoltre, ha indicato che attualmente ci sono 3.715.221 casi attivi nel Paese, 30.016 in meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Il governono ha confermato oltrenuovidi coronavirus nelle ultime 24 ore, numero record ormai per la terza settimana consecutiva. In totale l’ha sfiorato i 23 milioni die 150mila morti. I numeri di ieri, comunque, risultano inferiori a quelli dei giorni scorsi. Il ministero della Saluteno ha precisato che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 329.942e 3.876 morti, il che porta il totale rispettivamente a 22.992.517 e 249.992 da inizio pandemia. Il numero delle infezioni, però, sembra diminuire: ieri ne erano state segnalate più di 365.000, dopo quattro giorni consecutivi sopra i 400.000. Il ministero, inoltre, ha indicato che attualmente ci sono 3.715.221attivi nel Paese, 30.016 in meno ...

Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - manickamtagore : Modi Made India No 1 . #Covid - ilpost : In India sono state trovate decine di corpi nel fiume Gange, e si sospetta che siano persone morte di COVID-19 che… - BheemeshKumarg1 : RT @manickamtagore: Modi Made India No 1 . #Covid - Maxim22170 : RT @_cieloitalia: 'Più di 100 pazienti muoiono dopo aver assunto la prima o la seconda iniezione di vaccino COVID-19 in un ospedale in Indi… -